В Москве выпустили доклад о состоянии окружающей среды города за 2021 год

Более 40% зеленых насаждений Москвы по состоянию на 2021 год моложе 50 лет, говорится в докладе столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В нем систематизированы данные о состоянии окружающей среды Москвы за год, а также говорится о природных и антропогенных факторах, которые влияют на состояние окружающей среды. В докладе также представлен анализ, тенденции и прогноз воздействия на нее, а также основные достижения в госрегулировании охраны окружающей среды и природопользования.

Одна из глав посвящена возрастному составу зеленых насаждений города. Так, в границах МКАД большая часть деревьев имеет возраст от 21 до 50 лет (42,9%). По словам специалистов, именно в этом возрасте деревья оказывают максимальный объем экосистемных услуг. Доля молодых растений до 20 лет составляет 31,1%, а деревьев старше 50 лет – 26%.

«Среди видов деревьев самыми молодыми являются клены – 33,8 и липы – 20,2%. Больше всего деревьев возрастом до 20 лет растет в СЗАО, СВАО и ЗАО», – говорится в докладе.

Внутри МКАД произрастают 47 видов лиственных деревьев. К самым распространенным относятся липы мелколистная и крупнолистная – 28,2%, клены остролистный и ясенелистный, встречаются и более редкие виды кленов – сахарный, Гиннала и татарский.

Почти четверть всех деревьев - это разные виды тополей, ясеней и берез. Среди плодовых деревьев чаще всего встречаются рябины, яблони.

Многолетние исследования деревьев свидетельствуют об их устойчивости к условиям городской среды. Больше 90% находятся в удовлетворительном состоянии.

В 2021 году количество деревьев, получивших максимальные оценки декоративности, увеличилось на 2,1% по сравнению с предыдущим годом и достигло 64,9%. Наилучшие декоративные свойства имеют зеленые насаждения в ЗАО, 80,7% деревьев получили отличные и хорошие оценки декоративности. Также высокой декоративностью отличаются деревья на площадках наблюдения в СЗАО (74,1%) и ЦАО (73,8%).

К наиболее популярным видам кустарников относятся кизильник блестящий – 36,7% всех кустарников, боярышник – 9,9%, спирея японская – 9% и сирень – 7,4%. В хорошем состоянии находится 72,5% кустарников, 27% – в удовлетворительном. На обследованных в Щербинке территориях вся обследованная кустарниковая растительность находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. В Троицке этот показатель составляет 99,8%.

Ранее директор Всероссийского института природы Андрей Пешков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что мораторий на экологические проверки добывающих компаний приведет к тому, что придется тратить огромные деньги на устранение ущерба природе.

