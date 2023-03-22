Созданный нейросетями прогноз погоды вышел в эфир телеканала Ставрополья: видео
Ставропольский краевой телеканал выпустил в эфир прогноз погоды с ведущей, которую создали нейросети.
По информации «Российской газеты», подобные выпуски «Прогноза будущего» будут регулярно выходить на ТВ. Отмечается, что для создания ведущей по имени Снежана Туманова использовались три нейросети. Программа пишет текст прогноза погоды и создаёт фоновую графику.
Представители телеканала сообщили, что пока не планируют отказываться от ведущих-людей, однако амбициозная компьютерная девушка вполне может полностью заменить «живых» конкурентов.
Добавляется, что Снежана Туманова будет рассказывать о погоде после коротких выпусков новостей пять раз в день.
Ранее маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН рассказал о принципах работы нейросетей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 001 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+15 130 / сут.
- Аксенов оценил последствия падения украинских дронов в Джанкое
- Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении
- Лукашенко: Запад одной рукой продолжает торговать с Россией и Белоруссией
- В МИД Британии отказались считать эскалацией передачу Киеву боеприпасов с ураном
- Лукашенко намерен обсудить с Путиным заявление посла Польши о конфликте с Россией
- Лидер турецкой оппозиции подал заявку в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
- Эксперт назвал опасным вождение автомобиля в солнцезащитных очках
- На Пекин обрушилась пыльная буря
- Швыткин пожаловался в Генпрокуратуру и СК на Галкина за шутку про Скабееву
- Херш: Шольц во время поездки в США обсуждал диверсию на «Северных потоках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru