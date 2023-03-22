Созданный нейросетями прогноз погоды вышел в эфир телеканала Ставрополья: видео

Ставропольский краевой телеканал выпустил в эфир прогноз погоды с ведущей, которую создали нейросети.

По информации «Российской газеты», подобные выпуски «Прогноза будущего» будут регулярно выходить на ТВ. Отмечается, что для создания ведущей по имени Снежана Туманова использовались три нейросети. Программа пишет текст прогноза погоды и создаёт фоновую графику.

Представители телеканала сообщили, что пока не планируют отказываться от ведущих-людей, однако амбициозная компьютерная девушка вполне может полностью заменить «живых» конкурентов.

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Добавляется, что Снежана Туманова будет рассказывать о погоде после коротких выпусков новостей пять раз в день.

Ранее маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН рассказал о принципах работы нейросетей.

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ФОТО: скриншот с видео
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