Созданный нейросетями прогноз погоды вышел в эфир телеканала Ставрополья: видео

По информации «Российской газеты», подобные выпуски «Прогноза будущего» будут регулярно выходить на ТВ. Отмечается, что для создания ведущей по имени Снежана Туманова использовались три нейросети. Программа пишет текст прогноза погоды и создаёт фоновую графику.



Представители телеканала сообщили, что пока не планируют отказываться от ведущих-людей, однако амбициозная компьютерная девушка вполне может полностью заменить «живых» конкурентов.