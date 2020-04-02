В Москве ввели штрафы за нарушение самоизоляции

В Москве власти ввели штрафы за нарушение режима повышенной готовности, в том числе режима самоизоляции. Штраф для нарушителей составит 4 тыс. рублей.

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Повторное нарушение повлечет за собой штраф до 5 тыс. руб., сообщает RT.

Закон сегодня утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Накануне его приняли депутаты Мосгордумы. Административная ответственность устанавливается для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома, либо находиться в больнице.

Закон также регламентирует применение городской системы видеонаблюдения для выявления нарушителей.

В Москве за последние сутки выявлено 595 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего 2475 случаев заражения, 19 человек умерли, 140 пациентов выздоровели.


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ФОТО: pixabay.com
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