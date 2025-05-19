В Москве в честь погибшего журналиста NEWS.ru высадили кедр

В память о погибшем корреспонденте NEWS.ru Никите Цицаги на Аллее доблести и славы журналистов в Москве высадили кедр. Акция прошла в рамках международного проекта «Сад памяти» совместно с Союзом журналистов России и патриотическим проектом «Кедры Великой Победы».

Мужчина погиб почти год назад в результате атаки украинского беспилотника.

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На Аллее доблести и славы журналистов 17 мая высадили 50 алтайских кедров, а также торжественно возложили венок. Помимо прочего, имя Цицаги появилось на галерее памяти советских и российских журналистов в московском парке имени Артема Боровика.

Ранее корреспонденту NEWS.ru Виктории Катаевой вручили медаль «Защитнику Отечества» за работу в зоне боевых действий с 2022 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Белкин/NEWS.ru
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