В Москве в честь погибшего журналиста NEWS.ru высадили кедр
В память о погибшем корреспонденте NEWS.ru Никите Цицаги на Аллее доблести и славы журналистов в Москве высадили кедр. Акция прошла в рамках международного проекта «Сад памяти» совместно с Союзом журналистов России и патриотическим проектом «Кедры Великой Победы».
Мужчина погиб почти год назад в результате атаки украинского беспилотника.
На Аллее доблести и славы журналистов 17 мая высадили 50 алтайских кедров, а также торжественно возложили венок. Помимо прочего, имя Цицаги появилось на галерее памяти советских и российских журналистов в московском парке имени Артема Боровика.
Ранее корреспонденту NEWS.ru Виктории Катаевой вручили медаль «Защитнику Отечества» за работу в зоне боевых действий с 2022 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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