В Москве в честь погибшего журналиста NEWS.ru высадили кедр

В память о погибшем корреспонденте NEWS.ru Никите Цицаги на Аллее доблести и славы журналистов в Москве высадили кедр. Акция прошла в рамках международного проекта «Сад памяти» совместно с Союзом журналистов России и патриотическим проектом «Кедры Великой Победы».

Мужчина погиб почти год назад в результате атаки украинского беспилотника.