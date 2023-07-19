В Москве временно закрыли парки и зоопарк
Парки культуры и отдыха столицы, а также зоопарк временно закрылись из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в Telegram-каналах Мосгорпарка и зоопарка.
Посетителей просят следить за обновлением информации в официальных социальных сетях.
Одна треть от июльской нормы осадков выпала в Москве за прошедшие сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. За сутки в Москве выпало 24 миллиметра дождя. Обильные дожди шли в столице всю ночь, утром тенденция продолжилась.
Также в столице из-за сильного ливня повреждено 29 автомобилей. В разных районах Москвы повалено 28 деревьев, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru