В Москве временно закрыли парки и зоопарк

Парки культуры и отдыха столицы, а также зоопарк временно закрылись из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в Telegram-каналах Мосгорпарка и зоопарка.

Посетителей просят следить за обновлением информации в официальных социальных сетях.

Синоптик Тишковец: Треть от месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Одна треть от июльской нормы осадков выпала в Москве за прошедшие сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. За сутки в Москве выпало 24 миллиметра дождя. Обильные дожди шли в столице всю ночь, утром тенденция продолжилась.

Также в столице из-за сильного ливня повреждено 29 автомобилей. В разных районах Москвы повалено 28 деревьев, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Московский ЗоопаркПаркиМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры