В Москве временно закрыли парки и зоопарк

Одна треть от июльской нормы осадков выпала в Москве за прошедшие сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. За сутки в Москве выпало 24 миллиметра дождя. Обильные дожди шли в столице всю ночь, утром тенденция продолжилась.

Также в столице из-за сильного ливня повреждено 29 автомобилей. В разных районах Москвы повалено 28 деревьев, передает «Радиоточка НСН».

