Синоптик Тишковец: Треть от месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Одна треть от июльской нормы осадков выпала в Москве за прошедшие сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По его данным, за сутки в Москве выпало 24 миллиметра дождя. Обильные дожди шли в столице всю ночь, утром тенденция продолжилась.

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Сообщается также, что в столице из-за сильного ливня повреждено 29 автомобилей. В разных районах Москвы повалено 28 деревьев. Днем 18 июля на столицу обрушился ливень с грозой, сопровождавшийся порывами ветра до 17-20 метров в секунду. Сильные дожди прошли в центре, на западе, юге и востоке Москвы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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