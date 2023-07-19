Синоптик Тишковец: Треть от месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Сообщается также, что в столице из-за сильного ливня повреждено 29 автомобилей. В разных районах Москвы повалено 28 деревьев. Днем 18 июля на столицу обрушился ливень с грозой, сопровождавшийся порывами ветра до 17-20 метров в секунду. Сильные дожди прошли в центре, на западе, юге и востоке Москвы, передает «Радиоточка НСН».

