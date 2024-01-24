В Москве возбудили дело после беременности 14-летней девушки от мужа бабушки

Правоохранители сделали вывод, что в этой истории есть признаки насилия. Сейчас формируются материалы для проведения экспертиз. В изнасиловании подозревают 63-летнего мужа бабушки школьницы. Мужчину задержали.

Следователи узнали о ситуации после того, как к ним обратились школьные учителя. Они, в свою очередь, узнали о беременности 14-летней девушки от матери девочки.

Ранее в Забайкальском крае осудили трех мигрантов, признанных виновными в изнасиловании 21-летней россиянки, напоминает «Радиоточка НСН».

