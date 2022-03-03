В Москве вновь открылись магазины техники Apple

В среду все точки re:Store были закрыты. Ретейлер не уведомлял клиентов о прекращении работы, компания также не объявляла о причинах такого решения.

Магазин в Москве, расположенный в ТЦ «Метрополис», возобновил продажи; покупателям доступен весь модельный ряд смартфонов iPhone, пишет РИА ФАН.

