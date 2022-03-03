В Москве вновь открылись магазины техники Apple
3 марта 202211:49
Российские магазины re:Store, предлагающие продукцию компании Apple, доступны для посещения. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на представителя управляющей ими Inventive Retail Group Людмилу Семушину.
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3 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru