В Москве вновь открылись магазины техники Apple

Российские магазины re:Store, предлагающие продукцию компании Apple, доступны для посещения. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на представителя управляющей ими Inventive Retail Group Людмилу Семушину.

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В среду все точки re:Store были закрыты. Ретейлер не уведомлял клиентов о прекращении работы, компания также не объявляла о причинах такого решения.

Магазин в Москве, расположенный в ТЦ «Метрополис», возобновил продажи; покупателям доступен весь модельный ряд смартфонов iPhone, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МагазиныМоскваApple
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