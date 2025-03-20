В Москве вновь доступна аренда электросамокатов и велосипедов

Сервисы проката электросамокатов и велосипедов в четверг, 20 марта, возобновили работу в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В понедельник ведомство сообщало, что операторы приостановили аренду средств индивидуальной мобильности из-за плохих погодных условий.

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Сейчас же в сообщении говорится, что прокат снова доступен благодаря тому, что в город вернулась стабильная плюсовая температура.

В этом году жителям и гостям Москвы доступны для аренды 60 тысяч электросамокатов и 20 тысяч электровелосипедов Велобайк, а также операторов Whoosh и МТС Юрент.

Все частные средства индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо регистрировать, чтобы государство могло хоть как-то контролировать электросамокатчиков, моноколесистов и других, заявил в эфире НСН глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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