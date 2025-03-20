В Москве вновь доступна аренда электросамокатов и велосипедов

Сейчас же в сообщении говорится, что прокат снова доступен благодаря тому, что в город вернулась стабильная плюсовая температура.

В этом году жителям и гостям Москвы доступны для аренды 60 тысяч электросамокатов и 20 тысяч электровелосипедов Велобайк, а также операторов Whoosh и МТС Юрент.

Все частные средства индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо регистрировать, чтобы государство могло хоть как-то контролировать электросамокатчиков, моноколесистов и других, заявил в эфире НСН глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

