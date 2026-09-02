Силуанов назвал инструмент, способный помочь России и США решать вопросы политики
Взаимодействие России и США в экономике может поспособствовать решению политических вопросов, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом он заявил «Вестям».
Глава Минфина высказал мнение, что финансисты могут «быстрее, чем политики», найти точки сближения, поэтому следует продолжать диалог.
«Если мы найдем мощные точки соприкосновения, они и есть. Надо их развивать, и тогда и политические вопросы будут легче решаться», — указал Силуанов.
Ранее министр заявил, что новыми точками роста российской экономики стали в том числе автоматизация и внедрение искусственного интеллекта, пишет 360.ru.
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