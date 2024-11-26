Полицейские задержали похитивших мужчину за долги в Домодедово

Подмосковные полицейские задержали в Домодедово шестерых человек, похитивших и избивших мужчину за долги. Происходящее злоумышленники сняли на камеру телефона. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Следственного комитета России по Московской области.

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Задержанных подозревают в незаконном лишении свободы и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Их допросят в ближайшее время.

Следствие полагает, что злоумышленники совершили преступление вечером 31 октября в лесу возле СНТ «Садко». Преступники похитили жителя Москвы и, требуя возврата долга, избили его, после чего бросили без сознания в лесу. Потерпевший скончался от полученных травм.

Ранее Минэкономразвития выступило против введения запрета на работу с российскими должниками коллекторским агентствам, банкам и микрофинансовым организациям со связями в недружественных странах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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