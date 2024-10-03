Трое мужчин похитили 16-летнюю девушку в Рязанской области для брака

В городе Рыбное в Рязанской области задержаны трое мужчин, подозреваемых в похищении 16-летней девушки для того, чтобы выдать ее замуж за родственника, сообщает СК по региону.

По данным следствия, мужчины, родившиеся в 1985, 1986 и 2008 годах, силой затянули девушку в автомобиль и увезли в Московскую область, где проживают. Несмотря на ее сопротивление, противостоять похитителям ей не удалось.

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Оперативные сотрудники полиции быстро установили местонахождение жертвы и освободили ее, вернув родителям. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту похищения человека в составе группы и по предварительному сговору.

Задержанным грозит срок лишения свободы от пяти до 12 лет. Следствие продолжает работу по сбору доказательств. В суд направлено ходатайство об аресте подозреваемых на время расследования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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