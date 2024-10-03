Трое мужчин похитили 16-летнюю девушку в Рязанской области для брака

В городе Рыбное в Рязанской области задержаны трое мужчин, подозреваемых в похищении 16-летней девушки для того, чтобы выдать ее замуж за родственника, сообщает СК по региону.

По данным следствия, мужчины, родившиеся в 1985, 1986 и 2008 годах, силой затянули девушку в автомобиль и увезли в Московскую область, где проживают. Несмотря на ее сопротивление, противостоять похитителям ей не удалось.