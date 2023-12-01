В Москве в приютах находятся около 16 тысяч кошек и собак
В приютах Москвы около 16 тыс. собак и кошек остаются без хозяев, сообщает ТАСС.
С начала 2023 года из них забрали более 2,1 тыс. животных — более 1 750 собак и более 400 кошек. В приютах для животных построены теплые вольеры и площадки для выгула. О кошках и собаках заботятся ветеринары, специалисты по уходу и социализации и волонтеры.
Их привили, стерилизовали и чипировали. Животные приучены к лотку, многие уже привыкли к людям. Найти своего друга можно с помощью каталога или приехав в приют лично.
Ранее стало известно, что в январе-октября 2023 года россияне стали тратить на 10% больше на своих домашних животных, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве в приютах находятся около 16 тысяч кошек и собак
- 1 декабря «Прогресс МС-25» с мандаринами и новогодними подарками отправится к МКС
- Гендиректор Большого театра заявил, что отработал последний день
- CAS опубликует решение по делу Валиевой к февралю 2024 года
- «Алые паруса» стали лидерами голосования проекта «Достижения.рф»
- Финляндия может отказаться от Кубка мира по хоккею из-за возможного участия РФ
- Бразилия присоединится к ОПЕК+ с 2024 года
- Певца Шарлота поездом этапировали в Самару
- В Ростове-на-Дону продолжают тушить пожар на вещевом рынке
- Саудовская Аравия решила продлить добровольные сокращения добычи нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru