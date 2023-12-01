В Москве в приютах находятся около 16 тысяч кошек и собак

С начала 2023 года из них забрали более 2,1 тыс. животных — более 1 750 собак и более 400 кошек. В приютах для животных построены теплые вольеры и площадки для выгула. О кошках и собаках заботятся ветеринары, специалисты по уходу и социализации и волонтеры.

Их привили, стерилизовали и чипировали. Животные приучены к лотку, многие уже привыкли к людям. Найти своего друга можно с помощью каталога или приехав в приют лично.

Ранее стало известно, что в январе-октября 2023 года россияне стали тратить на 10% больше на своих домашних животных, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

