В Москве в домах престарелых не зафиксировано заболеваемости COVID-19

В домах престарелых в Москве после проведение вакцинации не зафиксировано ни одного случая заболеваемости COVID-19. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, пройти вакцинацию от коронавируса проживающих в домах престарелых было предложено на новогодних праздниках. Большая часть постояльцев (96%) получила второй компонент к февралю. В целом из 15 тысяч проживающих прививку получили около 80%. В вакцинации также приняли участи сотрудники учреждений.