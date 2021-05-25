В Москве в домах престарелых не зафиксировано заболеваемости COVID-19

В домах престарелых в Москве после проведение вакцинации не зафиксировано ни одного случая заболеваемости COVID-19. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, пройти вакцинацию от коронавируса проживающих в домах престарелых было предложено на новогодних праздниках. Большая часть постояльцев (96%) получила второй компонент к февралю. В целом из 15 тысяч проживающих прививку получили около 80%. В вакцинации также приняли участи сотрудники учреждений.

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По словам Раковой, стойкий иммунитет в учреждениях сформировался к апрелю, жители получили возможность вести более активный образ жизни, в том числе принимать гостей. А сотрудники получили возможность перейти с вахт к обычному рабочему графику.

Ежедневно у постояльцев домов престарелых измеряют температуру тела и уровень кислорода в крови, отметила заммэра.

Более половины среди жителей 32 городских интернатов и пансионатов – люди старше 65 лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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