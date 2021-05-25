Мурашко рассказал, когда ситуация с COVID-19 в России изменится кардинально
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России изменится кардинально только после формирования коллективного иммунитета. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью в регионах остается напряженной, и переломить ее может только вакцинация.
Между тем, накануне директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, что в России полностью привиты от COVID-19 более десяти миллионов человек. В общей сложности в стране сделано 25 миллионов прививок от коронавирусной инфекции.
Напомним, в России в настоящий момент зарегистрировано 4 препарата для профилактики COVID-19. Это «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также «Спутник Лайт», отмечает RT.
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