Мурашко рассказал, когда ситуация с COVID-19 в России изменится кардинально

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России изменится кардинально только после формирования коллективного иммунитета. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью в регионах остается напряженной, и переломить ее может только вакцинация.

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Между тем, накануне директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, что в России полностью привиты от COVID-19 более десяти миллионов человек. В общей сложности в стране сделано 25 миллионов прививок от коронавирусной инфекции.

Напомним, в России в настоящий момент зарегистрировано 4 препарата для профилактики COVID-19. Это «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также «Спутник Лайт», отмечает RT.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Иммунитет ВакцинацияМинздравКоронавирус
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