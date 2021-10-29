В Москве в 70 пунктах теперь можно провериться на ковид

По её словам, такие пункты мы открываются в торговых центрах, МФЦ, на транспортно-пересадочных узлах, этой услугой в день пользуются от пяти до семи тысяч человек.

«Благодаря этому инструменту мы выявили более 2,5 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией. Они уже изолировались и начали лечиться, и тем самым мы прерываем цепочку распространения заболевания», — отметила заммэра.

Для экспресс-тестирования берут мазок из носа, полученный биоматериал сразу же помещают в специализированный раствор и тест-систему. Если результат положительный, то сразу на месте бесплатно берут ПЦР-тест.

В пресс-службе добавили, что полный список точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 можно найти на портале mos.ru, сдать тест можно и во время нерабочих дней. Для прохождения процедуры гражданам понадобятся паспорт и номер полиса ОМС (при наличии). Детям тест делают в присутствии родителей, для этого нужно взять свидетельство о рождении.

