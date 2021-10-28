Собянин обсудил с врачами вопросы лечения коронавирусной инфекции у детей
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице растёт количество заболевших коронавирусом детей, сообщает агентство городских новостей «Москва»
В ходе заседания клинического комитета по COVID-19, на котором обсуждались вопросы лечения коронавируса у несовершеннолетних, он отметил, что рост заболеваемости и госпитализаций «требует выработки новых подходов».
Главный внештатный детский специалист-нефролог, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов отметил, что с начала пандемии в Москве коронавирус подтвердился более чем у 190 тысяч детей, чаще стали болеть дети грудного и малого возраста.
По его словам, необходим отдельный контроль, а также лечение для детей из группы высокого риска, у которых выявлены серьёзные хронические заболевания: первичный иммунодефицит, онкологические и гематологические заболевания, сахарный диабет, тяжёлое поражение почек, сердца и лёгких.
«Действующие методические рекомендации по лечению детей актуализированы, и мы начинаем по ним работать. В частности, применять ряд инновационных препаратов: моноклональные вируснейтрализующие антитела и антиковидный иммуноглобулин для детей с рисками тяжёлого течения заболевания», - отметил Османов, добавив, что первый опыт лечения этими препаратами уже является положительным.
По итогам заседания комитет одобрил новый алгоритм наблюдения и лечения детей с COVID-19 из групп высокого риска, а также применение инновационных препаратов, такие схемы лечения будут применяться у детей в России впервые.
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