В Москве в 2020 году под новый стандарт адаптируют 33 центра соцобслуживания

Ранее НСН писала, что более половины расходов бюджета Москвы носят социальный характер. Об этом заявила министр правительства российской столицы, глава городского департамента финансов Елена Зяббарова. Она заявила, что в текущем году социальная составляющая увеличена, в связи с чем относительный показатель вырос - с 50% до 53% или свыше 1,7 триллиона рублей в год.

Напомним, Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета, который предполагает рекордный рост финансирования социальной сферы. Более 90% расходной части предназначено на выполнение городских программ развития транспортной системы, образования, здравоохранения, культуры и других.

