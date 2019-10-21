В Москве в 2020 году под новый стандарт адаптируют 33 центра соцобслуживания
Под новый стандарт в 2020 году будут адаптированы более 30 центров социального обслуживания. Об этом заявил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов. Также, по его словам, в предстоящем году психо-неврологические интернаты будут отремонтированы по новому, современному стандарту, а также открыты четыре новых объекта. Филиппов подчеркнул, что в 2020 году ожидается самая большая в истории социальной сферы инвестиция в инфраструктуру.
Ранее НСН писала, что более половины расходов бюджета Москвы носят социальный характер. Об этом заявила министр правительства российской столицы, глава городского департамента финансов Елена Зяббарова. Она заявила, что в текущем году социальная составляющая увеличена, в связи с чем относительный показатель вырос - с 50% до 53% или свыше 1,7 триллиона рублей в год.
Напомним, Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета, который предполагает рекордный рост финансирования социальной сферы. Более 90% расходной части предназначено на выполнение городских программ развития транспортной системы, образования, здравоохранения, культуры и других.
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