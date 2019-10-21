Расходы бюджета на соцподдержку в 2020 году планируется увеличить на 18,4%

Как сообщает АГН Москва, непосредственно на оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме – доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и многие другие – в бюджете предусмотрено 495,3 млрд. рублей. Отмечается, что по сравнению с текущим годом эти расходы увеличиваются на 19%.

Ранее НСН писала, что более половины расходов столичного бюджета носят социальный характер. Об этом заявила министр правительства российской столицы, глава городского департамента финансов Елена Зяббарова. По её словам, в текущем году социальная составляющая увеличена, в связи с чем относительный показатель вырос - с 50% до 53% или свыше 1,7 триллиона рублей в год.

