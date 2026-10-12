Ефимов: С начала года в Москве в ВАО строят 13 домов по реновации
В Москве с начала текущего года в Восточном административном округе (ВАО) началось строительство 13 новых ЖК в рамках реализации программы реновации, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Речь идет о запроектированных почти 4 тысячах квартир, общая площадь которых составляет свыше 238 тысяч квадратных метров. Глава комплекса подчеркнул, что восток столицы занимает первое место по количеству включенных в реновацию старых домов, так как там их насчитывается более тысячи. Отмечается, что в ВАО по программе уже возведено почти 90 современных новостроек.
«По одному новому дому строится в восьми районах округа, три жилых комплекса возводятся в Измайлове и два — в Гольянове. Каждый ЖК возводится по индивидуальному проекту, благодаря чему обновляется архитектурная среда районов», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
В подъездах оборудуют просторные вестибюли, комнаты консьержей, места для хранения велосипедов, нежилые помещения для коммерции. Все пространства будут построены по принципам безбарьерной среды. Дворы новостроек озеленят и благоустроят, установят там игровые площадки и спортзоны.
Новые дома будут подключены к индивидуальным тепловым пунктам, ЖК оснастят современными лифтами, противопожарными системами и надежным инженерным оборудованием. В районах с новостройками развита инфраструктура и в шаговой доступности находятся остановки транспорта, метро, магазины, медицинские и образовательные учреждения.
Разрешения на возведение домов для реализации программы реновации оформили в Мосгосстройнадзоре. В ведомстве уточнили, что строительство идет под контролем Комитета государственного строительного надзора Москвы. Известно, что на стройплощадках инспекторы уже провели суммарно более десяти выездных проверок и оценили качество конструкций и материалов.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил нарастить темпы реновации в городе вдвое и сообщил, что примерно 120 семей переедут в новостройку по реновации на Кавказском бульваре в Москве.
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