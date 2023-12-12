В Москве утвердили проект планировки территории «Алабушево»

По его словам, планируется реорганизовать территорию площадью больше 10 га в Зеленограде между путями МЦД-3 и проспектом Генерала Алексеева. Там будут построены объекты производственного и общественно-делового назначения. На территории запланировано развитие транспортной инфраструктуры, в том числе строительство разворота на проспекте Генерала Алексеева.

Новые объекты в «Алабушево» позволят открыть порядка 2 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в ходе реорганизации заброшенных промзон в Москве построили и ввели в эксплуатацию 1115 объектов за последние десять лет.





