В Москве утвердили проект планировки территории «Алабушево»
Правительство Москвы одобрило проект планировки части промзоны «Алабушево», крупнейшей площадки технополиса «Москва». Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в Telegram.
По его словам, планируется реорганизовать территорию площадью больше 10 га в Зеленограде между путями МЦД-3 и проспектом Генерала Алексеева. Там будут построены объекты производственного и общественно-делового назначения. На территории запланировано развитие транспортной инфраструктуры, в том числе строительство разворота на проспекте Генерала Алексеева.
Новые объекты в «Алабушево» позволят открыть порядка 2 тысяч рабочих мест.
Ранее сообщалось, что в ходе реорганизации заброшенных промзон в Москве построили и ввели в эксплуатацию 1115 объектов за последние десять лет.
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