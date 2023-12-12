Торгово-офисный комплекс появится на юго-востоке столицы

Торгово-офисный комплекс построят на месте заброшенного здания школы на Шоссе Энтузиастов, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По ее словам, он будет возведен за счет инвестиционных средств.

На месте заброшенных промзон Москвы за десять лет построили 40 млн кв.м недвижимости

Площадь комплекса составит 43,5 тыс. кв.м, большую часть займут офисы, часть здания отдадут под торговые помещения. Предусмотрен также паркинг на 518 машино-мест.

Сейчас участок занимает заброшенное здание школы.

Ранее глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что в Останкинском районе Москвы ввели в эксплуатацию жилой дом в рамках программы реновации.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СтроительствоМосква

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