В Москве усилят требования к соблюдению тишины до 13 мая
В Москве на период режима самоизоляции из-за коронавируса до 13 мая ужесточат требования к соблюдению тишины в жилых домах. Соответствующее заявление сделал Сергей Собянин, пишет Интерфакс.
Речь идет, в частности, о ремонтных работах. Как заявил столичный мэр, на их проведение будут выделены определенные часы: в будние дни с 9 до 11 утра и с 17 до 19 вечера. В другое время граждан обяжут соблюдать тишину. Собянин подчеркнул, что в основном это требование касается новостроек, где вопрос шума в связи с ремонтом стоит особенно остро.
Ранее стало известно, что режим самоизоляции в РФ продлили до 11 мая. Об этом в ходе видеосовещания с российскими губернаторами заявил российский президент Владимир Путин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru