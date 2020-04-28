Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая

«Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали. Брали отгулы, отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать», - объяснил Путин свое решение.

При этом глава государства поручил к 5 мая предоставить план по поэтапному снятию ограничительных мер. Президент добавил, что одномоментной отмены ограничений в масштабах всей страны не будет.

Ранее в ходе своего выступления он заявил, что страна должна быть готова к любому сценарию развития ситуации с коронавирусом. Однако, подчеркнул он, распространение эпидемии удалось затормозить.

