Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая
Президент России Владимир Путин в ходе видеосовещания с российскими губернаторами объявил выходными 6, 7 и 8 мая с сохранением зарплат. Таким образом, режим самоизоляции продлен до 11 мая.
«Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали. Брали отгулы, отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать», - объяснил Путин свое решение.
При этом глава государства поручил к 5 мая предоставить план по поэтапному снятию ограничительных мер. Президент добавил, что одномоментной отмены ограничений в масштабах всей страны не будет.
Ранее в ходе своего выступления он заявил, что страна должна быть готова к любому сценарию развития ситуации с коронавирусом. Однако, подчеркнул он, распространение эпидемии удалось затормозить.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru