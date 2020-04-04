В Москве умерли семь пациентов за сутки с подтвержденным коронавирусом
Семь москвичей скончались в Москве в течение последних суток, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.
«Всего за сутки в Москве скончались семь пациентов с подтвержденным коронавирусом», - отметили в штабе.
Отмечается, что у всех умерших были хронические и онкологические заболевания.
В числе таких заболеваний гипертония, хронический бронхит, рак шейки матки. Преимущественный возраст большинства погибших от заболевания - от 53 до 86 лет, одному исполнилось 34 года.
Ранее 4 апреля стало известно о том, что среди выявленных заболевших в Москве за последние сутки 14 детей.
Всего в России зафиксированы 582 новых случаях заражения коронавирусом, девять человек погибли, 52 - выздоровели.
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