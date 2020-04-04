В Москве умерли семь пациентов за сутки с подтвержденным коронавирусом

Семь москвичей скончались в Москве в течение последних суток, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

«Всего за сутки в Москве скончались семь пациентов с подтвержденным коронавирусом», - отметили в штабе.

Отмечается, что у всех умерших были хронические и онкологические заболевания.