В Москве умерли семь пациентов за сутки с подтвержденным коронавирусом

Семь москвичей скончались в Москве в течение последних суток, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

«Всего за сутки в Москве скончались семь пациентов с подтвержденным коронавирусом», - отметили в штабе.

Отмечается, что у всех умерших были хронические и онкологические заболевания.

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В числе таких заболеваний гипертония, хронический бронхит, рак шейки матки. Преимущественный возраст большинства погибших от заболевания - от 53 до 86 лет, одному исполнилось 34 года.

Ранее 4 апреля стало известно о том, что среди выявленных заболевших в Москве за последние сутки 14 детей.

Всего в России зафиксированы 582 новых случаях заражения коронавирусом, девять человек погибли, 52 - выздоровели.

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ФОТО: РИА Новости/РИА Новости
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