В Москве умерли еще 77 пациентов с COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 77 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 9 722. Накануне сообщалось о 74 скончавшихся пациентах с COVID-19.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса, из них 6 730 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2,5 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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