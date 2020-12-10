В Москве умерли еще 77 пациентов с COVID-19

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 9 722. Накануне сообщалось о 74 скончавшихся пациентах с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса, из них 6 730 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2,5 млн.



В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

