В Москве умерли еще 77 человек с COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 77 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Общее число жертв пандемии коронавируса в столице превысило 10 тысяч. Накануне сообщалось о 75 скончавшихся пациентах с COVID-19.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 27 328 новых случаев коронавируса, из них 5 874 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2,6 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru