В Москве умерли еще 76 пациентов с подтвержденным COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 76 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

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Общее число жертв пандемии коронавируса в столице составило 10 171. Накануне сообщалось о 73 скончавшихся пациентах с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 26 509 новых случаев коронавируса, из них 5 028 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2,7 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПандемияСмертностьКоронавирусМосква
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