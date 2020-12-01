В Москве умерли еще 75 пациентов с подтвержденным COVID-19

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице превысило 9 тысяч и составило 9 053. Накануне сообщалось о 76 скончавшихся пациентах с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 26 402 новых случаев коронавируса, из них 6 524 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2,3 млн.



В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

