В Москве умерли еще 75 пациентов с подтвержденным COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 75 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице превысило 9 тысяч и составило 9 053. Накануне сообщалось о 76 скончавшихся пациентах с COVID-19.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 26 402 новых случаев коронавируса, из них 6 524 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2,3 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru