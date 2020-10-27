В Москве умерли еще 75 пациентов с COVID-19

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 6 578.



По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев коронавируса, из них 4 312 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,5 млн.



Вчера оперштаб сообщал о 61 погибшем. В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

