В Москве умерли еще 75 пациентов с COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 75 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 6 578.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев коронавируса, из них 4 312 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,5 млн.
Вчера оперштаб сообщал о 61 погибшем. В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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1,5 млн+16 550 / сут.
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26 589+320 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru