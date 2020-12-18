В Москве умерли еще 74 пациента с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 74 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

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Общее число жертв пандемии коронавируса в столице составило 10 317. Накануне сообщалось о 72 скончавшихся пациентах с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 28 552 новых случаев коронавируса, из них 6 937 – в Москве. Общее число заражений в РФ приближается к 2,8 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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ФОТО: pixabay.com
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