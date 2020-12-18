В Москве умерли еще 74 пациента с COVID-19

Общее число жертв пандемии коронавируса в столице составило 10 317. Накануне сообщалось о 72 скончавшихся пациентах с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 28 552 новых случаев коронавируса, из них 6 937 – в Москве. Общее число заражений в РФ приближается к 2,8 млн.



В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

