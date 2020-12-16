«Обязаны привиться!» Митрополит Ювеналий о вакцине от COVID‑19

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий призвал привиться от коронавируса всех, кто не имеет противопоказаний для этого по медицинским причинам.

«Они обязаны привиться! Потому что через это человек сохраняет не только своё здоровье, но и ограждает других людей от заражения. Слава Богу, что есть такая возможность», – сказал он.

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Митрополит отметил, что прививки вошли в привычку, и не стоит этого опасаться и подвергать сомнению.

«Я, например, из года в год всегда прививался против гриппа. Это стало чем-то повседневным. Также и от этой страшной болезни, конечно, нужно прививаться», – подчеркнул Ювеналий в эфире «Радио 1».

Ранее в Подмосковье открылась электронная запись на прививку от коронавируса. В регионе работает 92 пункта вакцинации.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
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