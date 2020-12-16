«Обязаны привиться!» Митрополит Ювеналий о вакцине от COVID‑19

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий призвал привиться от коронавируса всех, кто не имеет противопоказаний для этого по медицинским причинам.



«Они обязаны привиться! Потому что через это человек сохраняет не только своё здоровье, но и ограждает других людей от заражения. Слава Богу, что есть такая возможность», – сказал он.