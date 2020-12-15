В Москве умерли еще 73 пациента с подтвержденным COVID-19

Общее число жертв пандемии коронавируса в столице превысило 10 тысяч. Накануне сообщалось о 77 скончавшихся пациентах с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса, из них 5 418 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2,7 млн.



В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ

