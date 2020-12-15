В Москве умерли еще 73 пациента с подтвержденным COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 73 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Общее число жертв пандемии коронавируса в столице превысило 10 тысяч. Накануне сообщалось о 77 скончавшихся пациентах с COVID-19.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса, из них 5 418 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2,7 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru