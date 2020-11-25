В Москве умерли еще 73 пациента с COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 73 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 8 603. Накануне сообщалось о 75 скончавшихся пациентах с COVID-19.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 23 675 новых случаев коронавируса, из них 4 685 – в Москве. Общее число заражений в РФ приближается к 2,2 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru