В Москве умерли еще 72 пациента с COVID-19

Общее число жертв пандемии коронавируса в столице составило 10 243. Накануне сообщалось о 76 скончавшихся пациентах с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 28 214 новых случаев коронавируса, из них 6 711 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2,7 млн.



В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

