В Москве умерли еще 72 пациента с COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 72 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Общее число жертв пандемии коронавируса в столице составило 10 243. Накануне сообщалось о 76 скончавшихся пациентах с COVID-19.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 28 214 новых случаев коронавируса, из них 6 711 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2,7 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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2,8 млн+28 214 / сут.
Умерли
49 151+587 / сут.
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2,2 млн+26 440 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru