В Москве умерли еще 66 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 66 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

Когда пик COVID? Власти и врачи о перспективе нового локдауна

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 6 187.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса, из них 4 389 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,4 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СмертностьПандемияМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры