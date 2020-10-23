В Москве умерли еще 63 пациента с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 63 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.



Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 6312.

