В Москве умерли еще 57 пациентов с COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 57 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5 796.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 14 231 новых случаев коронавируса, из них 4 573 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,3 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+14 231 / сут.
Умерли
23 205+239 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 920 / сут.
- В Москве умерли еще 57 пациентов с COVID-19
- Больше половины подмосковных школ уйдут на каникулы из-за COVID-19
- В Подмосковье госпитализирован подросток, которого зажало в дверях движущейся электрички
- В России заявили, что Украина саботирует переговоры по Донбассу
- Макрон заявил о второй волны коронавируса и ввел комендантский час
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru