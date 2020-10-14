В Москве умерли еще 57 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 57 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

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Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5 796.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 14 231 новых случаев коронавируса, из них 4 573 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,3 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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ФОТО: pixabay.com
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