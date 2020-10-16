В Москве умерли еще 56 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 56 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5 906.

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По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 15 150 новых случаев коронавируса, из них 5 049 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,4 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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ФОТО: pixabay.com
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