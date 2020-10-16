Лекарства не работают? Кто виноват в «печальной» динамике COVID
Пока Роспотребнадзор ищет виноватых, выясняется, что лекарства, применяемые для лечения COVID-19, не эффективны
Кремль обеспокоен и опечален статистикой распространения коронавирусной инфекции. Это следует из комментария Дмитрия Пескова в связи с резким ростом заболеваемости в России. «Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно», - сказал пресс-секретарь президента, но, вместе с тем, заверил, что «ситуация находится под контролем, несмотря на такую печальную динамику».
За последние сутки в России было зафиксировано 15 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Четвертый день подряд число летальных случаев по стране превысило 200. Больше всего заболевших за сутки выявили в Москве (5049), Санкт-Петербурге (647) и Подмосковье (448). Таковы данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Волна COVID-19 поднялась одномоментно по всей России. С таким утверждением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она предупредила, что и нынешние рекордные показатели могут быть побиты, если люди и дальше будут так же безответственно относиться к мерам безопасности.
К мерам безопасности стоит отнестись самым серьезным образом и без увещеваний г-жи Поповой. Выясняется, что целый ряд препаратов, рекомендованных для лечения коронавируса, малоэффективны или неэффективны вовсе.
«Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», «Лопинавир/Ритонавир» и «Интерферон» не способствуют снижению смертности у пациентов с COVID-19, заявила Всемирная организация здравоохранения на основании проведенных исследований.
Некоторые препараты из списка ВОЗ по-прежнему значатся в рекомендациях Минздрава России по лечению COVID-19, сообщил «Газете.Ru» руководитель федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, от противомалярийных препаратов в принципе трудно ожидать какого-то эффекта в борьбе с COVID. Между тем, они могут оказывать негативное воздействие на организм пациента, особенно если ему одновременно назначают несколько лекарственных средств. «Трудно сказать, почему вообще многие из них попали в рекомендации Минздрава», - сказал собеседник издания, добавив, что про неэффективность некоторых препаратов говорят уже полгода.
И выдвинул предположение о причинах присутствия этих лекарств в рекомендациях Минздрава:
«Свой вклад, конечно, вносят, фармацевтические компании, которые производят эти лекарства, поскольку сбыт увеличивается. Они могут оказывать активное сопротивление, чтобы эти препараты не исчезли из рекомендаций», - заявил г-н Покровский.
Ну, и кто тут безответственный?
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