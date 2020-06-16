Еще 48 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

В Москве скончались еще 48 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19. Об этом сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

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Оперштаб напоминает о необходимости оставаться дома и соблюдать самоизоляцию в случае плохого самочувствия и при возникновении симптомов ОРВИ или простуды. Штаб также напоминает об опасности самолечения и необходимости вызывать врача домой при заболевании.

За всё время пандемии в Москве скончалось 3 386 человек. Всего зараженных было зафиксировано 209 тысяч.


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ФОТО: pixabay.com
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