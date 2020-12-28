В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 75 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Общее число жертв пандемии коронавируса в столице превысило 11 тыс. Накануне сообщалось о 76 скончавшихся пациентах с COVID-19.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса, из них 6 253 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 3 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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Заразились
3,1 млн+27 787 / сут.
Умерли
55 265+487 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+20 480 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru