В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 75 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

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Общее число жертв пандемии коронавируса в столице превысило 11 тыс. Накануне сообщалось о 76 скончавшихся пациентах с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса, из них 6 253 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 3 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусМоскваЖертвыПандемия
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