В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв пандемии коронавируса в столице превысило 11 тыс. Накануне сообщалось о 76 скончавшихся пациентах с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса, из них 6 253 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 3 млн.



В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

