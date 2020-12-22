В Москве умерли 73 пациента с подтвержденным COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 73 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

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Общее число жертв пандемии коронавируса в столице составило 10 613. Накануне сообщалось о 71 скончавшемся пациенте с COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 28 776 новых случаев коронавируса, из них 7 237 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2,9 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:МоскваПандемияКоронавирус
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