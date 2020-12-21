В Москве умер еще 71 пациент с COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался 71 пациент. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Общее число жертв пандемии коронавируса в столице составило 10 540. Накануне сообщалось о 75 скончавшихся пациентах с COVID-19.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 29 350 новых случаев коронавируса, из них 7 797 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 2,8 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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Заразились
2,9 млн+29 350 / сут.
Умерли
51 351+493 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+19 705 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru