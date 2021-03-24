Совершивший намаз на дороге в Петербурге мужчина доставлен в полицию
Полиция привлекла к административной ответственности прибывшего из Центральной Азии мужчину за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает «Интерфакс». Отмечается, что мужчина совершал намаз на проезжей части в Петербурге.
В региональном главке МВД сообщили, что в отношении молящегося мужчины возбудили административное дело по статье о нарушении пешеходом правил дорожного движения (ст. 12.29 КоАП).
Также полиция проверяет мужчину на предмет соблюдения миграционного законодательства. По словам представителя главка МВД, его автомобиль был изъят для проверки права владения транспортным средством.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru