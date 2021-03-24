Совершивший намаз на дороге в Петербурге мужчина доставлен в полицию

Полиция привлекла к административной ответственности прибывшего из Центральной Азии мужчину за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает «Интерфакс». Отмечается, что мужчина совершал намаз на проезжей части в Петербурге.

В региональном главке МВД сообщили, что в отношении молящегося мужчины возбудили административное дело по статье о нарушении пешеходом правил дорожного движения (ст. 12.29 КоАП).