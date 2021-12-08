В Москве тарифы ЖКХ останутся на текущем уровне до середины 2022 года

Как следует из распоряжения, в городе рост тарифов жилищно-коммунального хозяйства с 1 января по 30 июня 2019 года составил 1,7%, с 1 июля по 31 декабря 2019 года — 4,8%. С 1 января по 30 июня 2020 года тарифы не менялись, с 1 июля по 31 декабря 2020 года рост составил 5%.

1 января по 30 июня 2021 года тарифы не росли, а с 1 июля по 31 декабря 2021 года они увеличились на 4,6%.

С 1 января по 30 июня 2022 года показатель также не будет меняться. С 1 июля по 31 декабря следующего года тарифы увеличатся на 6%.

Сфера ЖКХ нуждается в реформации, однако правительство не намерено ничего с этим делать, заявил председатель Союза жилищных организаций, юрист Константин Крохин Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее глава Организации народного контроля в ЖКХ Наталья Чернышева предупредила россиян о росте размеров платежей за коммунальные услуги из-за установления экономически обоснованных тарифов, при которых рост тарифов будет отвязан от уровня инфляции в стране.

