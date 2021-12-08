В Москве тарифы ЖКХ останутся на текущем уровне до середины 2022 года
Московский мэр Сергей Собянин подписал документ, согласно которому тарифы на жилищно-коммунальные услуги не изменятся до 1 июля 2022 года, сообщают «Известия».
Как следует из распоряжения, в городе рост тарифов жилищно-коммунального хозяйства с 1 января по 30 июня 2019 года составил 1,7%, с 1 июля по 31 декабря 2019 года — 4,8%. С 1 января по 30 июня 2020 года тарифы не менялись, с 1 июля по 31 декабря 2020 года рост составил 5%.
1 января по 30 июня 2021 года тарифы не росли, а с 1 июля по 31 декабря 2021 года они увеличились на 4,6%.
С 1 января по 30 июня 2022 года показатель также не будет меняться. С 1 июля по 31 декабря следующего года тарифы увеличатся на 6%.
Сфера ЖКХ нуждается в реформации, однако правительство не намерено ничего с этим делать, заявил председатель Союза жилищных организаций, юрист Константин Крохин Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее глава Организации народного контроля в ЖКХ Наталья Чернышева предупредила россиян о росте размеров платежей за коммунальные услуги из-за установления экономически обоснованных тарифов, при которых рост тарифов будет отвязан от уровня инфляции в стране.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+31 096 / сут.
Умерли
284 тыс.+1 182 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+34 615 / сут.
- В Москве тарифы ЖКХ останутся на текущем уровне до середины 2022 года
- Украина ввела санкции против компаний-владельцев самолетов Медведчука и Козака
- Республиканцы: Байден «сдался Путину»
- Тишковец назвал снегопад в московском регионе самым мощным с 1949 года
- В Совфеде прокомментировали переговоры Путина и Байдена
- Путин предупредил Байдена о «красных линиях»
- США рассматривают вариант изоляции РФ от мировой финансовой системы
- Около ста прибывших из ЮАР человек находятся в обсерваторе в РФ
- WSJ: США ждет самый сильный рост зарплат с 2008 года
- Режим ЧС ввели в Новгородской области из-за обрывов ЛЭП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru