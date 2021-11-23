В Госдуме предложили усилить контроль за работниками ЖКХ и строителями
Работников жилищно-коммунального хозяйства, а также строителей, необходимо тщательно проверять перед наймом, чтобы избежать некачественно выполненных работ, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление заместителя председателя парламентского комитета по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.
По ее словам, работы, на которые компании выигрывают тендер, в результате часто оказываются выполнены некачественно. Это выясняется лишь спустя некоторое время. Депутат назвала это «грустной историей». «Надо для таких работ с участием бюджета, кто входит в наши дома с капремонтом, вводить требования обязательного соответствия не только компании-подрядчика, но и каждого рабочего», — сказала парламентарий.
Разворотнева призвала требовать персональную оценку профессиональной квалификации.
Тарифы на капремонт для граждан вырастут вслед за повышением стоимости госконтрактов, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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