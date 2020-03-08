В Москве стартует программа праздничных мероприятий на 8 Марта

В центре столицы пройдет фестиваль «Вам, любимые». На площадках, которые расположены на площадях Революции, Тверской, Пушкинской и Манежной, на центральных бульварах и скверах с 10:00 до 22:00 можно побывать на мастер-классах и принять участие в конкурсах. Организаторы предусмотрели более 400 таких мероприятий, ведущими которых станут известные блогеры и актрисы.

Цветочный забег для мужчин на 400 метров состоится в Парке Горького, в парках 50-летия Октября и «Фили». Предполагается, что участники преодолеют дистанцию с букетом в руках, чтобы как можно быстрее на финише вручить цыеты любимой.

В праздничные выходные в Москве организованы также «Прогулки с историей» - экскурсии и квесты.

Ранее НСН писала, что подарком для женщин на 8 марта стало решение властей о бесплатном проезде в общественном транспорте, включая пригородные электрички в Москве и Подмосковье, кроме «Аэроэкспресса» до аэропортов.

