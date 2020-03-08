В Москве стартует программа праздничных мероприятий на 8 Марта
Праздничная программа на 8 марта пройдет в Москве практически повсеместно - на 14 площадках в центре города и в 18 парках. В Международный женский день москвичи и гости столицы смогут стать участниками тематического фестиваля «Вам, любимые». В праздник музеи и центры искусств Москвы будут работать для женщин бесплатно, сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Праздничную программу для посетительниц подготовил Музей Победы на Поклонной горе. Здесь состоятся экскурсии, концерты, будут организованы детские мастер-классы. Бесплатно узнать о планете Венера, названной в честь древнеримской богини любви, можно в Московском планетарии. А музей Москвы откроет блошиный рынок. Здесь будут представлены предметы начала XX века, в том числе советские игрушки.
В центре столицы пройдет фестиваль «Вам, любимые». На площадках, которые расположены на площадях Революции, Тверской, Пушкинской и Манежной, на центральных бульварах и скверах с 10:00 до 22:00 можно побывать на мастер-классах и принять участие в конкурсах. Организаторы предусмотрели более 400 таких мероприятий, ведущими которых станут известные блогеры и актрисы.
Цветочный забег для мужчин на 400 метров состоится в Парке Горького, в парках 50-летия Октября и «Фили». Предполагается, что участники преодолеют дистанцию с букетом в руках, чтобы как можно быстрее на финише вручить цыеты любимой.
В праздничные выходные в Москве организованы также «Прогулки с историей» - экскурсии и квесты.
Ранее НСН писала, что подарком для женщин на 8 марта стало решение властей о бесплатном проезде в общественном транспорте, включая пригородные электрички в Москве и Подмосковье, кроме «Аэроэкспресса» до аэропортов.
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