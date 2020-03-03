Собянин и Воробьев сделали женщинам подарок к 8 Марта

В сообщении градоначальник отметил, что это станет подарком всем дамам в Международный женский день. По словам Собянина, такая договоренность была достигнута с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Проезд будет бесплатным и в пригородных электричках, сообщает телеканал «360».

Ранее специалисты сервиса для размещения объявлений «Авито» выяснили, что россиянки в качестве подарка на Международный женский день ждут от партнера ювелирное украшение, косметику или парфюмерию. В исследовании также говорится, что 93% мужского населения страны готовятся в нынешнем году поздравить своих женщин с 8 Марта.

