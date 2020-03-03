Собянин и Воробьев сделали женщинам подарок к 8 Марта

Женщины 8 марта смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Москве и Подмосковье. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter.

В сообщении градоначальник отметил, что это станет подарком всем дамам в Международный женский день. По словам Собянина, такая договоренность была достигнута с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Проезд будет бесплатным и в пригородных электричках, сообщает телеканал «360».

Ранее специалисты сервиса для размещения объявлений «Авито» выяснили, что россиянки в качестве подарка на Международный женский день ждут от партнера ювелирное украшение, косметику или парфюмерию. В исследовании также говорится, что 93% мужского населения страны готовятся в нынешнем году поздравить своих женщин с 8 Марта.

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ФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости
ТЕГИ:Сергей Собянин8 МартаОбщественный Транспорт