Собянин и Воробьев сделали женщинам подарок к 8 Марта
Женщины 8 марта смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Москве и Подмосковье. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter.
Немного забегая вперед - о подарке к 8 Марта. Мы договорились с @VorobievAndrey, что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным. Парковка на столичных улицах 8 и 9 марта тоже будет бесплатной.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 3, 2020
В сообщении градоначальник отметил, что это станет подарком всем дамам в Международный женский день. По словам Собянина, такая договоренность была достигнута с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Проезд будет бесплатным и в пригородных электричках, сообщает телеканал «360».
Ранее специалисты сервиса для размещения объявлений «Авито» выяснили, что россиянки в качестве подарка на Международный женский день ждут от партнера ювелирное украшение, косметику или парфюмерию. В исследовании также говорится, что 93% мужского населения страны готовятся в нынешнем году поздравить своих женщин с 8 Марта.
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