От Москвы до Владивостока. В столице запущен предпраздничный флешмоб

Флешмоб преследует цель охватить все регионы России – от Москвы до Владивостока и привнести много приятных слов к весеннему празднику, а также рассказать об успешных женщинах в бизнесе. Алексей Фурсин отметил, что важной составляющей проекта является количество участников – не менее трех и срок передачи эстафеты в 24 часа.

Департамент планирует отслеживать участников флешмоба по хэштегу #8marchchallenge.

Ранее НСН писала, в своем Twitter мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что женщины 8 марта смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Москве и Подмосковье.

