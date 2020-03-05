От Москвы до Владивостока. В столице запущен предпраздничный флешмоб
Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы запустил флешмоб в социальных сетях посвященный Международному женскому дню. Старт был дан 2 марта главой ведомства Алексеем Фурсиным, который на своих страницах в соцсетях Facebook и Instagram поздравил трех женщин-предпринимательниц из Москвы и передал эстафету предпринимателям сильного пола. Мужчины в свою очередь также должны написать историю успеха женщины-предпринимательницы, поздравительные слова или разместить фото, видео в связи с 8 марта для 1-3 женщин из своих городов и передать эстафету дальше.
Флешмоб преследует цель охватить все регионы России – от Москвы до Владивостока и привнести много приятных слов к весеннему празднику, а также рассказать об успешных женщинах в бизнесе. Алексей Фурсин отметил, что важной составляющей проекта является количество участников – не менее трех и срок передачи эстафеты в 24 часа.
Департамент планирует отслеживать участников флешмоба по хэштегу #8marchchallenge.
Ранее НСН писала, в своем Twitter мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что женщины 8 марта смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Москве и Подмосковье.
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